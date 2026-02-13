İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Qazaxıstanda internet-narkotik mağazası təşkil etdiklərinə görə 11 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 11:56
    Qazaxıstanda internet-narkotik mağazası təşkil etdiklərinə görə 11 nəfər saxlanılıb

    Qazaxıstanın Almatı şəhərində və vilayətində polis narkotik vasitələrin satışı üçün internet mağazası təşkil edən qrupun 11 iştirakçısını saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində cinayətkar qrupun təşkilatçıları, operatorları və qanunsuz fəaliyyətin maliyyə təminatını həyata keçirən şəxslər daxil olmaqla 11 iştirakçısı saxlanılıb", - məlumatda bildirilib.

    Qurumun məlumatına görə, qanunsuz dövriyyədən təxminən 3 kq sintetik narkotik vasitə, habelə cinayətkar sxemin koordinasiyası üçün istifadə edilən rabitə vasitələri, bank kartları və rəqəmsal daşıyıcılar götürülüb.

    Məhkəməyəqədər istintaq başlanılıb.

    Almatı Qazaxıstan Narkotik vasitələr internet mağaza
    В Алматы задержаны 11 человек за организацию интернет-наркомагазина

    Son xəbərlər

    12:17

    MM elektron ticarət aparan qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları qəbul edib

    Maliyyə
    12:17

    Minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılması son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:16

    Şənbə günü 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:15

    Parlament bələdiyyələrin illik hesabatını qəbul edib

    Milli Məclis
    12:13

    Kanadada yaşayan azərbaycanlı məşqçi: "Nəriman Axundzadənin MLS-ə gedişi böyük uğurdur"

    Futbol
    12:08

    Deputat: "Bələdiyyələrin maliyyə təminatının gücləndirilməsinə ehtiyac var"

    Maliyyə
    12:07

    Vasif Qafarov: Dağlıq rayonlarda torpaq sahəsinin baha təklif olunması onun istifadəsiz qalmasına gətirib çıxarır

    Daxili siyasət
    12:03

    "Azerconnect Group" "mygov" platformasına qoşulub

    İKT
    12:02

    Azərbaycanda bələdiyyələrin sayının yenidən azaldılması təklif olunub

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti