Qazaxıstanda internet-narkotik mağazası təşkil etdiklərinə görə 11 nəfər saxlanılıb
Region
- 13 fevral, 2026
- 11:56
Qazaxıstanın Almatı şəhərində və vilayətində polis narkotik vasitələrin satışı üçün internet mağazası təşkil edən qrupun 11 iştirakçısını saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
"Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində cinayətkar qrupun təşkilatçıları, operatorları və qanunsuz fəaliyyətin maliyyə təminatını həyata keçirən şəxslər daxil olmaqla 11 iştirakçısı saxlanılıb", - məlumatda bildirilib.
Qurumun məlumatına görə, qanunsuz dövriyyədən təxminən 3 kq sintetik narkotik vasitə, habelə cinayətkar sxemin koordinasiyası üçün istifadə edilən rabitə vasitələri, bank kartları və rəqəmsal daşıyıcılar götürülüb.
Məhkəməyəqədər istintaq başlanılıb.
