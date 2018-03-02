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    В Африне погиб 41 турецкий военнослужащий

    Баку. 2 марта REPORT.AZ/ “К сожалению, в результате операции “Оливковая ветвь” в Африне погиб 41 турецкий военнослужащий и 116 бойцов Свободной армии Сирии”.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, об этом  заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

    Он отметил, что от террористов очищена территория площадью 615 кв.м., 94 населенных пункта и 28 стратегических высот: 

    “Мы понесли потери, шехидами стали 157 человек. Со дня начала операции уничтожены 2295 террористов”.

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