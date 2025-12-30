Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В аэропорту Алматы задерживаются 15 рейсов

    В регионе
    • 30 декабря, 2025
    • 10:03
    В аэропорту Алматы задерживаются 15 рейсов

    В аэропорту Алматы предупредили пассажиров о задержке и отмене рейсов из-за погодных условий.

    Как передает Report, об этом сообщает казахстанское агентство "Хабар".

    "В столице наблюдаются сложные метеоусловия - замерзающий дождь. Аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Текущая ситуация по рейсам: На прилет: задержано – 11 рейсов, отменен – один рейс (по метеоусловиям). На вылет: задержано – четыре рейса", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

    Казахстан аэропорт Алматы задержка рейсов
    Almatı hava limanında 15 reys təxirə salınıb

    Последние новости

    10:57

    В Баку состоится праздничный салют

    Внутренняя политика
    10:57
    Фото

    Анар Гулиев пригласил кыргызскую сторону к активному участию в WUF13

    Инфраструктура
    10:55

    Ахрор Бурханов: Баку и Ташкент готовят новые проекты в энергетике и цифровой экономике - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    10:54

    Сухогруз "Гафур Мамедов" прошел капремонт в Турции

    Инфраструктура
    10:48

    Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспорта

    Энергетика
    10:46

    Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    10:43

    Агентство ИКТ выбирает аудитора

    Финансы
    10:40

    "SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%

    Энергетика
    10:35

    АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

    Инфраструктура
    Лента новостей