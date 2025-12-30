В аэропорту Алматы задерживаются 15 рейсов

В аэропорту Алматы предупредили пассажиров о задержке и отмене рейсов из-за погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщает казахстанское агентство "Хабар".

"В столице наблюдаются сложные метеоусловия - замерзающий дождь. Аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Текущая ситуация по рейсам: На прилет: задержано – 11 рейсов, отменен – один рейс (по метеоусловиям). На вылет: задержано – четыре рейса", - сообщили в пресс-службе аэропорта.