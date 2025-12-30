İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Almatı hava limanında 15 reys təxirə salınıb

    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 10:22
    Almatı hava limanında 15 reys təxirə salınıb

    Qazaxıstanın Almatı hava limanı sərnişinləri hava şəraiti səbəbindən uçuşların təxirə salındığı və ləğv edildiyi barədə xəbərdar edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın "Xabar" agentliyi məlumat yayıb.

    "Paytaxtda mürəkkəb meteoroloji şərait - donan yağış müşahidə olunur. Hava limanı və bütün xidmətlər gücləndirilmiş rejimdə uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün işləyir və bütün zəruri tədbirləri görür. Uçuşlar üzrə hazırkı vəziyyət: qəbul ediləcək reyslərin 11-i təxirə salınıb, 1-i ləğv edilib. Yola salınan reyslərin 4-ü təxirə salınıb", - hava limanının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Qazaxıstan Almatı hava limanı
    В аэропорту Алматы задерживаются 15 рейсов

    Son xəbərlər

    10:55

    Ahror Burxanov: Bakı və Daşkənd enerji və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində yeni layihələr hazırlayır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    10:53

    ABŞ-də hava şəraiti səbəbindən minlərlə aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycanın özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:51

    Azərbaycan Premyer Liqasının vərəqə mənzərəsi: Ən çox cəzalanan klublar bəlli olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    10:50

    Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaq

    Daxili siyasət
    10:45

    ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    10:45
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilib

    Qarabağ
    10:38

    Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdi

    Biznes
    10:34

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 63 əcnəbi deportasiya edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti