В аэропортах Москвы задержали и отменили более 70 рейсов

На прилет в Москву и вылет из столицы отменены и задерживаются 73 авиарейса.

На прилет в Москву и вылет из столицы отменены и задерживаются 73 авиарейса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 02:18 (03:18 бакинское время), в аэропорту Шереметьево задержаны 34 рейса. В Домодедове задержаны 17 рейсов, еще три отменены, во Внукове - 13 рейсов задерживаются, в Жуковском задержаны шесть рейсов.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

Отметим, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве в воскресенье выпало максимальное количество осадков для 3 декабря за 145 лет наблюдений.