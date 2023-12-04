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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 70 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 70 рейсов На прилет в Москву и вылет из столицы отменены и задерживаются 73 авиарейса.
В регионе
4 декабря 2023 г. 04:44
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 70 рейсов

На прилет в Москву и вылет из столицы отменены и задерживаются 73 авиарейса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 02:18 (03:18 бакинское время), в аэропорту Шереметьево задержаны 34 рейса. В Домодедове задержаны 17 рейсов, еще три отменены, во Внукове - 13 рейсов задерживаются, в Жуковском задержаны шесть рейсов.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

Отметим, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве в воскресенье выпало максимальное количество осадков для 3 декабря за 145 лет наблюдений.

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Версия на азербайджанском языке Moskva aeroportlarında 70-dən çox reys gecikib və ya təxirə salınıb

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