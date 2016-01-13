​В аэропортах Москвы ситуация с выполнением рейсов остается сложной

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Ситуация с выполнением авиарейсов в московских аэропортах, осложнённая ранее из-за метели и снегопада, остаётся напряженной, существенно снизилось количество отмененных рейсов, а число задержанных вылетов не уменьшается.

По сообщениям Report со ссылкой на ТАСС, как следует из онлайн-табло воздушных гаваней по состоянию на 00:30 мск, по-прежнему отменены десятки рейсов, но многие из задержанных ранее уже выполнены.

В Домодедово в настоящее время задержано три рейса, отменено девять рейсов. В Шереметьево с задержками вылетят и прилетят 20 рейсов, 38 рейсов отменено. Во Внуково на вылет и прилёт задержано четыре рейса, ещё один отменен.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями к очистке территории аэродрома привлечены более 50 единиц спецтехники", - сказали ТАСС в пресс-службе Домодедово.

Во Внуково и Шереметьево также отметили, что ситуацию в аэропортах едва ли можно назвать критической.

Аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на ухудшение метеорологических условий в московском регионе, производятся все необходимые процедуры для гарантированного обеспечения безопасности выполнения летных операций.