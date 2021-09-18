Узеир Гаджибейли в Горийской семинарии: личное дело гениального композитора, выговор за родной язык

18 сентября исполняется 136 лет со дня рождения великого азербайджанского композитора, основателя национальной оперы, видного общественного деятеля Узеира Гаджибейли.

18 сентября исполняется 136 лет со дня рождения великого азербайджанского композитора, основателя национальной оперы, видного общественного деятеля Узеира Гаджибейли.

Грузинское бюро Report в преддверии Дня национальной музыки, приуроченного ко дню рождения выдающегося карабахца, ознакомилось с архивными газетными материалами, хранившимися в Национальной парламентской библиотеке Грузии.

"Трудно представить другого композитора, который настолько глубоко чувствовал бы музыку своего народа. Слушаешь его произведения и наслаждаешься азербайджанской фольклорной музыкой - источником его вдохновения”. Эти слова о Гаджибейли известного грузинского композитора, одного из авторов первых грузинских национальных опер Дмитрия Аракишвили, были опубликованы в номере газеты "Заря Востока" от 30 ноября 1975 года доктором искусствоведения Г. Чхиквадзе в его статье "Щедрость таланта".

Автор представляет читателям Гаджибейли как великого сына азербайджанского народа, выдающегося композитора, мудрого учителя, талантливого исследователя музыкального фольклора. По его словам, У. Гаджибейли хорошо знал фольклорную музыку не только Азербайджана, но и других народов, в частности, грузинского: “И это неудивительно. Гаджибеков провел свои юношеские годы в Грузии. Он получил образование в Горийской учительской семинарии и помимо общих предметов, изучал теорию музыки. В Гори Гаджибеков с интересом изучал характерные образцы грузинского народного песенного творчества. Гаджибейли любил грузинскую музыку и пропагандировал ее на родине. По инициативе композитора в Баку состоялся авторский концерт Аракишвили.

Чхиквадзе пишет, что познакомился с Гаджибейли в 1935 году в Тбилиси, в Союзе композиторов. По его воспоминаниям, композитор с большим энтузиазмом и интересом говорил об азербайджанской музыке. Спустя два года он вновь встретился с Гаджибейли и предложил ему послушать различные формы грузинских народных песен. Прослушав их, композитор отметил уникальность грузинского хорового искусства, разнообразие стилей, богатство методов музыкальной выразительности и высокое исполнительское мастерство народных певцов.

У. Гаджибейли выражает желание ознакомить азербайджанскую молодежь, занятую в сфере музыкального искусства, с грузинским песенным фольклором, после Чхиквадзе пригласят в Бакинскую консерваторию, где он прочтет курс лекций о грузинском музыкальном фольклоре.

О большом интересе Гаджибейли к грузинской культуре говорится и в статье Ваджа Гвахарии, опубликованной в газете “Молодой коммунист” в декабре 1985 года: “Во время обучения в Горийской семинарии Узеир Гаджибеков смотрел спектакли Горийского любительского театра. Во время каникул студенты семинарии ездили в Тбилиси и смотрели представления Оперного театра. Среди них был и Узеир”.

Среди архивных материалов особого внимания заслуживает хранящаяся в архиве Горийской учительской семинарии газетная статья, посвященная его личному делу. Статья под названием "Узеир Гаджибеков в Горийской учительской семинарии" была опубликована в газете "Молодой сталинец" 17 марта 1956 года.

Автор М. Кекелидзе пишет: "В Горийской учительской семинарии, открытой в 1876 году, получили педагогическое образование многие грузины, русские, азербайджанцы, армяне и представители других национальностей. Среди учеников школы был выдающийся азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков, создавший такие оперные произведения, как “Лейли и Меджнун”, “Шейх Санан”, “Рустам и Зохраб”. Он получил образование в семинарии на “татарском отделении”, открытом в 1880 году. На этом отделении учились азербайджанцы, черкесы, кабардинцы, грузины-мусульмане, лезгины и другие”.

В статье говорится о том, что личное дело №1422 Гаджибейли при семинарии охватывает 1899-1904 годы. 26 августа 1899 года он сдал экзамен по русскому языку, выполнив две письменные работы, а 1 сентября был принят в семинарию за государственный счет.

В личном деле также хранится запись из кондуитного журнала, в который заносились проступки студентов в период обучения.

Первую характеристику Гаджибейли, относящуюся к 1899-1900 учебному году, дал учитель семинарии Константин Зурабович Гараканидзе: “Он талантлив, более искренен, чем его товарищи. Любит рисовать и читать. Он добровольно работает над переводом статей с татарского на русский язык и наоборот. Имеет веселый характер".

30 мая 1902 года преподаватель B. Полевский так характеризовал учащегося У. Гаджибейли: "У Гаджибекова Узеира любовь к переводу татарских книг сильно укрепилась и развилась даже до подражания сочинителям, известен в классе как татарский поэт. Переводы эти и его сочинительство вредили его успехам в научных занятиях; резвость Гаджибекова пропала и сменилась серьезностью, часто бывает угрюм и молчалив".

М.Кекелидзе с отмечает, что в отличие от К. Гараканидзе В. Полевский отмечает увлечение Гаджибекова литературой с некоторым сожалением. В 1902-1903 учебном году тот же Полевский следующим образом характеризует Гаджибекова: "Переводы оставил, но стихи иногда сочинял. Особенно любил рисование и музыку, но к предметам учебным тяготение не замечалось".

По мнению автора изменения в характере имели свои причины: "Лично я думаю, что запрещение говорить на родном языке не могло не заставить призадуматься Гаджибекова, наполнить тоской сердце юноши. Что же касается его увлечения музыкой и литературной работой (переводы, стихи), то впоследствии оно сослужило Гаджибекову несомненно большую службу. Известно, что композитор сам писал либретто для всех своих опер".

Как видно из записи кондуитного журнала, Узеир Гаджибейли был тихим и дисциплинированным учеником. За пять лет пребывания в стенах семинарии он редко нарушал "порядок". В записях отмечено: "Однажды он оставил урок музыки, второй раз не вернулся вовремя с каникул в семинарию, в третий раз 3-го декабря 1900 года Гаджибеков Узеир разговаривал на татарском языке, и за это инспектор ему объявил выговор".

Семинария, как правило, давала своим выпускникам рекомендацию и помогала в получении службы. Узеир Гаджибейли летом 1904 года с такой рекомендацией отправился из Грузии в родной Азербайджан и начал работать народным учителем. О тогдашних стремлениях У. Гаджибейли и его взглядах относительно обязанности преподавателя лучше всего свидетельствует eгo личное письмо, посланное 10 июля 1904 года из Елизаветполя директору семинарии. В статье приводиться это письмо полностью:

"Высокоуважаемый Михаил Алексеевич! Считаю долгом уведомить Вас, что я назначен (1 июля) учителем параллельного (3-го) класса Гадрутского училища (Джебраильского уезда, недалеко от Шуши). Признаться, мое назначение в село меня очень радует, так как, хотя я и стремился в Баку, - но, ознакомившись с кипучей, почти буйной жизнью этого города, понял, что там едва ли возможно нести свою священную службу согласно педагогическим требованиям и Вашим благим желаниям. Несомненно, приступая к своей трудной, но ответственной миссии, постараюсь оправдать доверие.

Покорно Вас прошу, Михаил Алексеевич, отправить мои документы с аттестатом в Елизаветпольскую Дирекцию, ибо настойчиво их требуют. Я в настоящее время нахожусь в Елизаветполе у больного брата и пробуду тут еще дней 10-15. Ваш воспитанник Узеир Гаджибеков".

P.S. Архив Горийской семинарии хранится в Национальном архиве Грузии. Грузинское бюро Report подготовит специальный репортаж о личном деле У. Гаджибейли.