    Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

    • 12 января, 2026
    • 17:34
    Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили укрепление стратегического партнерства.

    Как передает Report, об этом сообщил Бахтиёр Саидов в социальных сетях.

    "Наша беседа охватила различные области двустороннего и многостороннего сотрудничества. Обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям, укрепление стратегического партнерства, а также региональные и глобальные вопросы", - написал он.

    Он отметил, что министерства иностранных дел обеих сторон подтвердили намерение поддерживать тесное сотрудничество для своевременного и эффективного выполнения всех достигнутых соглашений.

