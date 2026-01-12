Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили укрепление стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом сообщил Бахтиёр Саидов в социальных сетях.

"Наша беседа охватила различные области двустороннего и многостороннего сотрудничества. Обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям, укрепление стратегического партнерства, а также региональные и глобальные вопросы", - написал он.

Он отметил, что министерства иностранных дел обеих сторон подтвердили намерение поддерживать тесное сотрудничество для своевременного и эффективного выполнения всех достигнутых соглашений.