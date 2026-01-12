Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства
В регионе
- 12 января, 2026
- 17:34
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили укрепление стратегического партнерства.
Как передает Report, об этом сообщил Бахтиёр Саидов в социальных сетях.
"Наша беседа охватила различные области двустороннего и многостороннего сотрудничества. Обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям, укрепление стратегического партнерства, а также региональные и глобальные вопросы", - написал он.
Он отметил, что министерства иностранных дел обеих сторон подтвердили намерение поддерживать тесное сотрудничество для своевременного и эффективного выполнения всех достигнутых соглашений.
Последние новости
17:41
Владельца бара в Швейцарии, где погибли 40 человек, заключили под стражуДругие страны
17:39
Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный годНаука и образование
17:35
Определились время и место проведения матча "Нефтчи" с египетским клубомФутбол
17:34
Фото
Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центровИКТ
17:34
Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерстваВ регионе
17:32
В Баку установят новые системы отвода дождевых водИнфраструктура
17:27
Портал "biletim.az" запустил оплату через Apple Pay и Google PayИнфраструктура
17:24
Названы даты завершения строительства Енгиджинского и Алиджанчайского водохранилищИнфраструктура
17:24