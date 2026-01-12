İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:44
    Özbəkistan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Özbəkistan xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov və Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan telefon danışığı zamanı strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə özbək nazir sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "İkitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın müxtəlif sahələrini müzakirə etdik. Qarşıdakı tədbirlərə hazırlıq, strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, eləcə də regional və qlobal məsələlər diqqət mərkəzində olub", - o yazıb.

    Nazir qeyd edib ki, hər iki tərəfin Xarici İşlər nazirlikləri əldə edilmiş bütün razılaşmaların vaxtında və səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi üçün sıx əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətini təsdiq ediblər.

    Özbəkistan Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Baxtiyor Saidov Hakan Fidan
    Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

