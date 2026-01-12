Özbəkistan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib
Region
- 12 yanvar, 2026
- 17:44
Özbəkistan xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov və Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan telefon danışığı zamanı strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə özbək nazir sosial şəbəkələrdə bildirib.
"İkitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın müxtəlif sahələrini müzakirə etdik. Qarşıdakı tədbirlərə hazırlıq, strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, eləcə də regional və qlobal məsələlər diqqət mərkəzində olub", - o yazıb.
Nazir qeyd edib ki, hər iki tərəfin Xarici İşlər nazirlikləri əldə edilmiş bütün razılaşmaların vaxtında və səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi üçün sıx əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətini təsdiq ediblər.
Son xəbərlər
17:52
Azərbaycan I Liqası təmsilçisi heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndiribFutbol
17:48
"Azercell Telecom" yeni rouminq paketlərini istifadəyə verirİKT
17:48
ANAMA yanında İctimai Şura azad olunan ərazilərə qayıdan şəxslərə xəbərdarlıq edibDaxili siyasət
17:44
Özbəkistan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilibRegion
17:43
Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıbBiznes
17:40
Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yeni gömrük yığımları tətbiq ediləcəkBiznes
17:38
Müvəqqəti fəaliyyət göstərən xüsusi icra məmurlarının xidmət haqqının ödənilməsi qaydası təsdiqlənibDaxili siyasət
17:28
Aşqabadda Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcəkXarici siyasət
17:24