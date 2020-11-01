О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 44

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 44 Выросло число жертв в результате 6,6-балльного землетрясения в провинции Измир на западе Турции
В регионе
1 ноября 2020 г. 10:16
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 44

Количество жертв землетрясения в Измире достигло 44 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По состоянию на 07:00 по местному времени после землетрясения последовали 812 афтершоков, 40 из которых магнитудой свыше 4.

По данным центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (SAKOM), жертвами землетрясения стали 44 человека, пострадали 896.

В больницах остаются 229 пострадавших.

***09:26

Выросло число жертв в результате 6,6-балльного землетрясения в провинции Измир на западе Турции.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По информации, число жертв природного бедствия выросло до 43 человек.

Пострадали 896 человек, 667 из них уже выписаны. В настоящее время ведутся поисковые работы под обломками 9 зданий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Death toll in Izmir earthquake reaches 43
Версия на азербайджанском языке İzmirdə həlak olanların sayı 43-ə yüksəlib

Новости партнеров

Самое важное

В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
1 ноября 2020 г. 07:02
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
1 ноября 2020 г. 00:00
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
31 октября 2020 г. 22:58
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
31 октября 2020 г. 21:11
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
ВидеоУничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
31 октября 2020 г. 19:04
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
31 октября 2020 г. 17:23
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
31 октября 2020 г. 16:30
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
31 октября 2020 г. 15:58
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
31 октября 2020 г. 14:05
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
31 октября 2020 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi