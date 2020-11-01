Число жертв землетрясения в Турции возросло до 44

Выросло число жертв в результате 6,6-балльного землетрясения в провинции Измир на западе Турции

Количество жертв землетрясения в Измире достигло 44 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По состоянию на 07:00 по местному времени после землетрясения последовали 812 афтершоков, 40 из которых магнитудой свыше 4.

По данным центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (SAKOM), жертвами землетрясения стали 44 человека, пострадали 896.

В больницах остаются 229 пострадавших.

***09:26

Выросло число жертв в результате 6,6-балльного землетрясения в провинции Измир на западе Турции.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По информации, число жертв природного бедствия выросло до 43 человек.

Пострадали 896 человек, 667 из них уже выписаны. В настоящее время ведутся поисковые работы под обломками 9 зданий.