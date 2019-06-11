Ушаков: Соглашения по поставкам С-400 в Турцию выполняются в срок

Все соглашения между Турцией и Россией по поставкам комплекса С-400 осуществляются в срок согласно договоренностям.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Достигнутые соглашения, договоренности между Россией и Турцией в данном контексте выполняются в срок. Никаких проблем в данном контексте нет", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможности поставок С-400 в Турцию в июле.

Он уточнил, что сроки поставок осуществляются согласно плану.