Уровень Каспийского моря будет регулироваться всеми государствами региона

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В иранском Амирабаде завершилась конференция глав администраций портов прикаспийских государств. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, на конференции было принято решение о совместной работе над проблемой снижения уровня Каспия.

В настоящее время, по словам директора управления по вопросам тарифов и транзита Организации портов и морского транспорта Ирана Хосрова Сараи, перед странами региона стоит проблема понижения уровня Каспия, препятствующая развитию судоходства и разведению биоресурсов.

На заседании рассматривались также вопросы экологии, сотрудничества между портами прикаспийских стран, упрощения правил грузоперевозок и разгрузки, вложения инвестиций в судоходство и портовую инфраструктуру, совместного сотрудничества в экономической сфере и обмена научным опытом.