Умер российский миллиардер Валентин Гапонцев

Российский и американский бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет.

Российский и американский бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает Forbes.

Также смерть подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев.

Последние несколько лет перед смертью Гапонцев боролся с онкологическим заболеванием, однако на данный момент причина смерти пока не известна.

Валентин Гапонцев - один из первых бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Его состояние насчитывает 2,8 млрд долларов США.