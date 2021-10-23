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Умер российский миллиардер Валентин Гапонцев

Умер российский миллиардер Валентин Гапонцев Российский и американский бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет.
В регионе
23 октября 2021 г. 18:58
Умер российский миллиардер Валентин Гапонцев
Валентин Гапонцев

Российский и американский бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает Forbes.

Также смерть подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев.

Последние несколько лет перед смертью Гапонцев боролся с онкологическим заболеванием, однако на данный момент причина смерти пока не известна.

Валентин Гапонцев - один из первых бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Его состояние насчитывает 2,8 млрд долларов США.

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