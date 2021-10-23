Умер российский миллиардер Валентин Гапонцев

Российский и американский бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет.
Также смерть подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев.
Последние несколько лет перед смертью Гапонцев боролся с онкологическим заболеванием, однако на данный момент причина смерти пока не известна.
Валентин Гапонцев - один из первых бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Его состояние насчитывает 2,8 млрд долларов США.