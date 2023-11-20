Умер кавалер ордена "Дружбы" Азербайджана Аман Тулеев

Кавалер ордена "Дружбы" Азербайджана Аман Тулеев, который на протяжении 20 лет до 2018 года возглавлял Кемеровскую область РФ, умер на 80-м году жизни.

Кавалер ордена "Дружбы" Азербайджана Аман Тулеев, который на протяжении 20 лет до 2018 года возглавлял Кемеровскую область РФ, умер на 80-м году жизни.

Как передает Report , об этом сообщил глава российского региона Сергей Цивилев.

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", - отметил он.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 12 мая 2014 года Амангельды Тулеев был награжден орденом "Дружбы" за особые заслуги в развитии отношений, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.