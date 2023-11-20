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Умер кавалер ордена "Дружбы" Азербайджана Аман Тулеев

Умер кавалер ордена "Дружбы" Азербайджана Аман Тулеев Кавалер ордена "Дружбы" Азербайджана Аман Тулеев, который на протяжении 20 лет до 2018 года возглавлял Кемеровскую область РФ, умер на 80-м году жизни.
В регионе
20 ноября 2023 г. 07:58
Умер кавалер ордена Дружбы Азербайджана Аман Тулеев

Кавалер ордена "Дружбы" Азербайджана Аман Тулеев, который на протяжении 20 лет до 2018 года возглавлял Кемеровскую область РФ, умер на 80-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил глава российского региона Сергей Цивилев.

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", - отметил он.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 12 мая 2014 года Амангельды Тулеев был награжден орденом "Дружбы" за особые заслуги в развитии отношений, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın “Dostluq” ordeni ilə təltif olunmuş Aman Tuleyev vəfat edib

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