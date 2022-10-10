"Укрэнерго": Возможны перебои с электричеством из-за ракетных ударов

Из-за массированного ракетного обстрела в Украине возможны перебои в энергоснабжении.

Из-за массированного ракетного обстрела в Украине возможны перебои в энергоснабжении.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго".

Компания сообщила о том, что ракетной атаке подверглись энергетические объекты и гражданская инфраструктура.

"В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием. Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября ряд городов Украины подверглись ракетным обстрелам, сообщается, что было выпущено 75 ракет. Существуют проблемы со светом, мобильной связью и интернетом.