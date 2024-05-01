В Турции 28 полицейских пострадали в результате первомайских столкновений с манифестантами
В Турции 28 полицейских пострадали в результате первомайских столкновений с манифестантами28 сотрудников сил безопасности Турции пострадали в результате столкновений с манифестантами во время первомайских шествий.
28 сотрудников сил безопасности Турции пострадали в результате столкновений с манифестантами во время первомайских шествий.
Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.
"1 мая в День труда и солидарности политическими партиями, профсоюзами и неправительственными организациями в 78 провинциях страны было организовано 210 мероприятий. Всего были задержаны 226 человек, в том числе 217 в Стамбуле, 4 - в Тунджели, 3 - в Кахраманмараше и 2 - в Айдыне. Они проводили манифестации в несогласованных местах, не прислушивались к предупреждениям властей и совершили нападения на полицию. В ходе этих инцидентов легкие ранения получили 28 сотрудников правоохранительных органов", - сообщил министр.
Ерликая добавил, что по всей стране прошло большое количество согласованных мероприятий, в том числе митинги, шествия, заявления для прессы, возложения венков. В них приняли участие порядка 241 тыс. человек.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından ilimizde toplam etkinlik düzenlendi.
Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık . kişi katıldı.…