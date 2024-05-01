В Турции 28 полицейских пострадали в результате первомайских столкновений с манифестантами

28 сотрудников сил безопасности Турции пострадали в результате столкновений с манифестантами во время первомайских шествий.

28 сотрудников сил безопасности Турции пострадали в результате столкновений с манифестантами во время первомайских шествий.

Как передает Report , об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

"1 мая в День труда и солидарности политическими партиями, профсоюзами и неправительственными организациями в 78 провинциях страны было организовано 210 мероприятий. Всего были задержаны 226 человек, в том числе 217 в Стамбуле, 4 - в Тунджели, 3 - в Кахраманмараше и 2 - в Айдыне. Они проводили манифестации в несогласованных местах, не прислушивались к предупреждениям властей и совершили нападения на полицию. В ходе этих инцидентов легкие ранения получили 28 сотрудников правоохранительных органов", - сообщил министр.

Ерликая добавил, что по всей стране прошло большое количество согласованных мероприятий, в том числе митинги, шествия, заявления для прессы, возложения венков. В них приняли участие порядка 241 тыс. человек.