Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку протестующим против законопроекта об иноагентах в Тбилиси у парламента, но также призвала их не раскачивать ворота здания законодательного органа и тем самым не провоцировать полицию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку протестующим против законопроекта об иноагентах в Тбилиси у парламента, но также призвала их не раскачивать ворота здания законодательного органа и тем самым не провоцировать полицию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"Я слежу за вечерними событиями из президентского дворца и стою рядом с вами, как неоднократно говорила. Вместе с тем я хочу обратиться к тем пылким молодым людям, которые сегодня делятся с нами своей энергией. Есть вещи, которые не надо делать, оставьте в покое ворота парламента", - сказала Зурабишвили в своем видеообращении.