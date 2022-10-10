В центре Киева, Днепра, Житомире и Хмельницком прогремели взрывы

В понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Житомире и Хмельницком.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
"В Житомире звуки взрывов! Не выходите из укрытий!" - говорится в сообщении.
Также известно о звуках взрывов в Хмельницком.
"Хмельницкой области было слышно взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.
В Киеве сегодня утром раздался мощный взрыв. Его слышали жители центральных районов.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, факт взрывов подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - отметил он в своем Telegram.
Очевидцы сообщают, что в столице прогремели три взрыва.
Кроме того, в Днепре прогремело несколько взрывов. Над городом поднимается дым.
По меньшей мере пять взрывов прогремели во время воздушной тревоги.