Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 05:59
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Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны сталкиваются с серьезными проблемами.
Как передает Report, об этом он сказал 1 октября, выступая перед сторонниками в штате Техас.
"Посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо", - заявил американский лидер.
ABŞ Prezidenti: Avropa ölkələri ciddi problemlərlə üzləşir
Trump: European countries face serious problems
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