Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны сталкиваются с серьезными проблемами.

Как передает Report, об этом он сказал 1 октября, выступая перед сторонниками в штате Техас.

"Посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо", - заявил американский лидер.