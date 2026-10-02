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    ABŞ Prezidenti: Avropa ölkələri ciddi problemlərlə üzləşir

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 06:42
    ABŞ Prezidenti: Avropa ölkələri ciddi problemlərlə üzləşir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa ölkələrinin ciddi problemlərlə üzləşdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu oktyabrın 1-də Texas ştatında tərəfdarları qarşısında çıxışı zamanı deyib.

    "Avropada baş verənlərə baxın. Onları sözün əsl mənasında diri-diri yeyirlər", – deyə ABŞ lideri bildirib.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе
    Trump: European countries face serious problems
    MiniBoss
    MiniBoss

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