ABŞ Prezidenti: Avropa ölkələri ciddi problemlərlə üzləşir
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 06:42
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa ölkələrinin ciddi problemlərlə üzləşdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu oktyabrın 1-də Texas ştatında tərəfdarları qarşısında çıxışı zamanı deyib.
"Avropada baş verənlərə baxın. Onları sözün əsl mənasında diri-diri yeyirlər", – deyə ABŞ lideri bildirib.
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