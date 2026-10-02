"Real" Aleks Skottu heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 02 oktyabr, 2026
- 09:57
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İspaniyanın "Real" klubu İngiltərə təmsilçisi "Bornmut"un futbolçusu Aleks Skottla maraqlanır.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, paytaxt klubu 23 yaşlı yarımmüdafiəçini qış transfer dönəmində heyətinə qatmaq istəyir.
A.Skott 2023-cü ildən "Bornmut"da çıxış edir. Ötən mövsüm Premyer Liqada 34 matçda iştirak edən oyunçu cari mövsüm 6 oyunda bir qol və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Futbolçunun klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
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