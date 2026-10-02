İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Real" Aleks Skottu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 09:57
    Real Aleks Skottu heyətinə qatmaq istəyir

    İspaniyanın "Real" klubu İngiltərə təmsilçisi "Bornmut"un futbolçusu Aleks Skottla maraqlanır.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, paytaxt klubu 23 yaşlı yarımmüdafiəçini qış transfer dönəmində heyətinə qatmaq istəyir.

    A.Skott 2023-cü ildən "Bornmut"da çıxış edir. Ötən mövsüm Premyer Liqada 34 matçda iştirak edən oyunçu cari mövsüm 6 oyunda bir qol və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Futbolçunun klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Aleks Skott Real Madrid FK Bornmut FK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti