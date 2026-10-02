İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Hikmət Hacıyev: Hazırda Bakı ilə Moskva arasında münasibətlər sabitdir

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:09
    Hikmət Hacıyev: Hazırda Bakı ilə Moskva arasında münasibətlər sabitdir

    Hazırda Bakı ilə Moskva arasında münasibətlər stabildir və mehriban qonşuluq çərçivəsində inkişaf edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda keçirilən CAMCA 2026 Regional Forumunda bildirib.

    "Bilavasitə qonşularımıza gəldikdə - coğrafiya bizim taleyimizdir. Bioloji baxımdan valideynlərimizi, geosiyasətdə isə qonşularımızı seçə bilmərik. Bu, bizim taleyimizdir və biz birlikdə yaşamalıyıq. Buna görə də şadam ki, Rusiya və Azərbaycan arasındakı münasibətlər hazırda sabit və normaldır, həm də mehriban qonşuluq çərçivəsində inkişaf edir", - o qeyd edib.

    Hikmət Hacıyev CAMCA 2026 Regional Forumu Azərbaycan-Rusiya münasibətləri
    Хикмет Гаджиев: Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные
    Hajiyev: Baku-Moscow relations stable
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:26

    İki İran vətəndaşı Mançesterdə terror aktı planlaşdırmaqda ittiham olunur

    Digər ölkələr
    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti