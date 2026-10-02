Hikmət Hacıyev: Hazırda Bakı ilə Moskva arasında münasibətlər sabitdir
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 10:09
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Hazırda Bakı ilə Moskva arasında münasibətlər stabildir və mehriban qonşuluq çərçivəsində inkişaf edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda keçirilən CAMCA 2026 Regional Forumunda bildirib.
"Bilavasitə qonşularımıza gəldikdə - coğrafiya bizim taleyimizdir. Bioloji baxımdan valideynlərimizi, geosiyasətdə isə qonşularımızı seçə bilmərik. Bu, bizim taleyimizdir və biz birlikdə yaşamalıyıq. Buna görə də şadam ki, Rusiya və Azərbaycan arasındakı münasibətlər hazırda sabit və normaldır, həm də mehriban qonşuluq çərçivəsində inkişaf edir", - o qeyd edib.
Хикмет Гаджиев: Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные
Hajiyev: Baku-Moscow relations stable
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