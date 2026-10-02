Хикмет Гаджиев: Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные
Внешняя политика
- 02 октября, 2026
- 09:58
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Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные и развиваются в рамках добрососедства.
Как сообщает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.
"Что касается наших непосредственных соседей - география является нашей судьбой. В биологии мы не можем выбирать родителей, а в геополитике не можем выбирать соседей. Это наша судьба, и мы должны жить вместе. Поэтому я рад, что отношения между Россией и Азербайджаном сейчас стабильные и нормальные и развиваются в рамках добрососедства", - сказал он.
Hikmət Hacıyev: Hazırda Bakı ilə Moskva arasında münasibətlər sabitdir
Hajiyev: Baku-Moscow relations stable
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