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    Хикмет Гаджиев: Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 09:58
    Хикмет Гаджиев: Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные

    Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные и развиваются в рамках добрососедства.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    "Что касается наших непосредственных соседей - география является нашей судьбой. В биологии мы не можем выбирать родителей, а в геополитике не можем выбирать соседей. Это наша судьба, и мы должны жить вместе. Поэтому я рад, что отношения между Россией и Азербайджаном сейчас стабильные и нормальные и развиваются в рамках добрососедства", - сказал он.

    Хикмет Гаджиев Региональный форум CAMCA 2026 Российская Федерация (РФ) Азербайджано-российские отношения
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    Hajiyev: Baku-Moscow relations stable
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