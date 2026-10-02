Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт с Ираном может завершиться до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.

Как передает Report, об этом он сказал 1 октября, выступая перед сторонниками в штате Техас.

"Я думаю, мы выиграем сразу после выборов, но, может, и до выборов", - заявил Трамп.

По его мнению, Иран из-за экономических трудностей "готов рухнуть", а США могут "очень легко выиграть".

Перед выступлением американский лидер также заявил журналистам, что конфликт завершится "очень скоро - так или иначе".

На промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и 33 из 100 сенаторов.