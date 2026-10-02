Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 04:16
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Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт с Ираном может завершиться до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.
Как передает Report, об этом он сказал 1 октября, выступая перед сторонниками в штате Техас.
"Я думаю, мы выиграем сразу после выборов, но, может, и до выборов", - заявил Трамп.
По его мнению, Иран из-за экономических трудностей "готов рухнуть", а США могут "очень легко выиграть".
Перед выступлением американский лидер также заявил журналистам, что конфликт завершится "очень скоро - так или иначе".
На промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и 33 из 100 сенаторов.
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