Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 04:16
    Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс

    Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт с Ираном может завершиться до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.

    Как передает Report, об этом он сказал 1 октября, выступая перед сторонниками в штате Техас.

    "Я думаю, мы выиграем сразу после выборов, но, может, и до выборов", - заявил Трамп.

    По его мнению, Иран из-за экономических трудностей "готов рухнуть", а США могут "очень легко выиграть".

    Перед выступлением американский лидер также заявил журналистам, что конфликт завершится "очень скоро - так или иначе".

    На промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и 33 из 100 сенаторов.

    Дональд Трамп Конгресс США Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:59

    Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе

    Другие страны
    05:25

    Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Другие страны
    04:43

    Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6

    Другие страны
    04:16

    Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс

    Другие страны
    03:58

    The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля

    Другие страны
    03:21

    В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

    Формула 1
    02:44

    Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия

    Другие страны
    02:17

    Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТО

    Другие страны
    01:59

    Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива

    Другие страны
    Лента новостей