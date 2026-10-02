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    Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 05:25
    Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Президент Польши Кароль Навроцкий со второй попытки утвердил закон о введении налога на сверхприбыль нефтяных компаний.

    Как передает Report, об этом Навроцкий сообщил в видеообращении, опубликованном на странице его канцелярии в социальной сети X.

    "Я подписал закон, касающийся сверхприбылей нефтяных концернов", - заявил он.

    Президент также потребовал от правительства принять меры для немедленного снижения цен на топливо, а не "через неделю или две".

    В июле Навроцкий отказался подписать предыдущую версию закона и направил ее на рассмотрение Конституционного суда.

    В начале сентября министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил, что власти страны больше не могут финансировать программу сдерживания цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях. По его словам, введение налога на сверхприбыль нефтяных компаний позволит привлечь средства для продолжения этой программы.

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