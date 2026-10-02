Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний

Президент Польши Кароль Навроцкий со второй попытки утвердил закон о введении налога на сверхприбыль нефтяных компаний.

Как передает Report, об этом Навроцкий сообщил в видеообращении, опубликованном на странице его канцелярии в социальной сети X.

"Я подписал закон, касающийся сверхприбылей нефтяных концернов", - заявил он.

Президент также потребовал от правительства принять меры для немедленного снижения цен на топливо, а не "через неделю или две".

В июле Навроцкий отказался подписать предыдущую версию закона и направил ее на рассмотрение Конституционного суда.

В начале сентября министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил, что власти страны больше не могут финансировать программу сдерживания цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях. По его словам, введение налога на сверхприбыль нефтяных компаний позволит привлечь средства для продолжения этой программы.