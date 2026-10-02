В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

Программа 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2026 года - Гран-при Бахрейна - стартует 2 октября на автодроме "Сепанг" в Малайзии.

Как передает Report, первоначально этап планировалось провести в апреле, однако его отменили из-за ситуации на Ближнем Востоке. Позднее руководство "Формулы-1" объявило о переносе Гран-при Бахрейна в Малайзию.

На предыдущем этапе в Азербайджане лидер личного зачета итальянец Кими Антонелли допустил ошибку в квалификации, из-за чего стартовал с конца пелотона и финишировал пятым. Его партнер по "Мерседесу" и ближайший преследователь британец Джордж Расселл, напротив, завоевал Большой шлем - выиграл квалификацию и гонку, лидировал от старта до финиша и показал лучший круг.

По итогам этапа в Баку Расселл сократил отставание от Антонелли до 66 очков. Идущий третьим в чемпионате британец Льюис Хэмилтон ("Феррари") уступает лидеру 103 балла.

Гран-при Малайзии проводился с 1999 по 2017 год. В ноябре 2016 года власти страны объявили о прекращении сотрудничества с организаторами "Формулы-1" после истечения контракта из-за высокой стоимости проведения соревнований и снижения интереса к ним.

Автодром "Сепанг" в штате Селангор является одной из старейших трасс "Формулы-1" в Азии и одним из первых треков, спроектированных немецким архитектором Германом Тильке. Среди действующих пилотов здесь побеждали Льюис Хэмилтон (2014), испанец Фернандо Алонсо (2005, 2007, 2012) и нидерландец Макс Ферстаппен (2017).

Первая свободная практика начнется в пятницу в 08:30 по бакинскому времени, вторая - в 12:00. В субботу третья свободная практика стартует в 08:30, квалификация - в 12:00. Гонка состоится в воскресенье и начнется в 11:00 по бакинскому времени.