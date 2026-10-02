Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır
- 02 oktyabr, 2026
- 03:36
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2026-cı il Formula-1 üzrə dünya çempionatının 16-cı mərhələsi – Bəhreyn Qran-prisinin proqramı oktyabrın 2-də Malayziyanın Sepanq avtodromunda başlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, mərhələnin ilkin olaraq apreldə keçirilməsi planlaşdırılırdı, lakin Yaxın Şərqdəki vəziyyətə görə ləğv edilib. Daha sonra Formula-1 rəhbərliyi Bəhreyn Qran-prisinin Malayziyaya keçirildiyini açıqlayıb.
Azərbaycan Qran-prisinin keçirildiyi əvvəlki mərhələdə şəxsi hesabın lideri italiyalı Kimi Antonelli sıralanma turunda səhvə yol verib. Bu səbəbdən pelotonun sonundan start götürən pilot yarışı beşinci pillədə başa vurub. Onun "Mercedes" komandasındakı tərəfdaşı və ən yaxın təqibçisi britaniyalı Corc Rassell isə əksinə, "Böyük dəbilqə" qazanıb – sıralanma turunda və yarışda qalib gəlib, startdan finişə qədər lider olub və ən sürətli dövrəni göstərib.
Bakı mərhələsinin yekunlarına əsasən, Rassell Antonelli ilə arasındakı fərqi 66 xala endirib. Çempionatda üçüncü olan britaniyalı Lyuis Hemilton ("Ferrari") liderdən 103 xal geri qalır.
Malayziya Qran-prisi 1999–2017-ci illərdə keçirilib. 2016-cı ilin noyabrında ölkə hakimiyyəti yarışların keçirilməsinin yüksək xərcləri və onlara marağın azalması səbəbindən müqavilənin müddəti başa çatdıqdan sonra Formula-1 təşkilatçıları ilə əməkdaşlığı dayandıracağını açıqlayıb.
Selanqor ştatında yerləşən Sepanq avtodromu Asiyanın ən qədim Formula-1 traslarından biri və alman memar German Tilkenin layihələndirdiyi ilk treklərdən biridir. Hazırda yarışan pilotlardan burada britaniyalı Lyuis Hemilton (2014), ispaniyalı Fernando Alonso (2005, 2007, 2012) və niderlandlı Maks Verstappen (2017) qalib gəliblər.
İlk sərbəst yürüş cümə günü Bakı vaxtı ilə saat 08:30-da, ikinci sərbəst yürüş isə saat 12:00-da başlayacaq. Şənbə günü üçüncü sərbəst yürüş saat 08:30-da, sıralanma turu isə saat 12:00-da keçiriləcək. Yarış bazar günü baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 11:00-da başlayacaq.