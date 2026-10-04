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    Akademik Musiqili Teatrda "Şahmaran" tamaşasının premyerası keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 04 oktyabr, 2026
    • 14:05
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib

    Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında Türk dünyasının məşhur "Şahmaran" əfsanəsi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşanın premyerası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Səhnə əsərini Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov, mədəniyyət naziri Adil Kərimli, ictimaiyyət nümayəndələri və teatrsevərlər izləyiblər.

    Libretto müəllifi və quruluşçu rejissoru İradə Gözəlova, bəstəkarı Əməkdar artist Vüqar Camalzadə olan səhnə əsərinin süjet xəttində müdriklik, sevgi və əbədi həyatın rəmzi sayılan Şahmaranın təlatümlərlə dolu dünyaya geri dönüşündən və bəşəriyyəti günahlarına görə mühakimə etməsindən bəhs olunur.

    Tamaşanın quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, xormeysterləri Əməkdar artist Vaqif Məstanov və Məlahət Qasımova, işıq üzrə rəssamı Rafael Vaqifoğlu, konsertmeysteri Fidan Əliyeva, rejissor assistenti Elməddin Dadaşovdur. Səhnə əsərinin plastik həlli isə Xalq artisti Pərviz Məmmədrzayev və Zaur Əliyevə aiddir.

    Rollarda Xalq artisti Pərviz Məmmədrzayev (Zalım), Aydan Həsənova (Şahmaran), Əmrah Dadaşov (Tələbə), Səmədzadə Xasiyev (Loğman), Hüseyn Əlili (Qara), Murad Fərzəliyev (Boz), eyni zamanda teatrın xor və balet truppaları çıxış edib.

    Rok-müzikl janrında hazırlanan tamaşada səsləndirilən mahnıların sözləri Şərqin mütəfəkkir şairi Ömər Xəyyama aiddir.

    Səhnə əsəri tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.

    Nümayişdən sonra Anar Ələkbərov və Adil Kərimli səhnəyə çıxaraq yaradıcı kollektivi təbrik edib, xatirə şəkilləri çəkdirilib.

    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib
    Akademik Musiqili Teatrda Şahmaran tamaşasının premyerası keçirilib

    Anar Ələkbərov Adil Kərimli Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Tamaşa
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