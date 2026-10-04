İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Könül Əliyeva 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 04 oktyabr, 2026
    • 14:49
    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Könül Əliyeva 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycan cüdoçusu Könül Əliyeva Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, 48 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı 1/8 finalda rusiyalı Sabina Giliazovaya uduzub.

    K.Əliyeva 1/16 finalda çilidən olan Mari Di Varqas Leyi məğlub etmişdi.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 11-nə qədər davam edəcək yarışda 93 ölkədən 622 cüdoçu – 335 kişi və 287 qadın mübarizə aparacaq. Azərbaycanı fərdi yarışlarda 13 çəki dərəcəsində 24 cüdoçu – 17 kişi və 7 qadın təmsil edəcək. Yığmamız həmçinin oktyabrın 11-də keçiriləcək qarışıq komanda yarışında çıxış edəcək.

    Azərbaycan cüdoçusu Könül Əliyeva Bakıda keçirilən dünya çempionatında 1/8 finala yüksəlib.

    "Report"un məlumatına görə, 48 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı 1/16 finalda çilidən olan Mari Di Varqas Leyi məğlub edib.

    K.Əliyevanın növbəti rəqibi rusiyalı Sabina Giliazova olacaq.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 11-nə qədər davam edəcək yarışda 93 ölkədən 622 cüdoçu – 335 kişi və 287 qadın mübarizə aparacaq. Azərbaycanı fərdi yarışlarda 13 çəki dərəcəsində 24 cüdoçu – 17 kişi və 7 qadın təmsil edəcək. Yığmamız həmçinin oktyabrın 11-də keçiriləcək qarışıq komanda yarışında çıxış edəcək.

    Könül Əliyeva Cüdo üzrə dünya çempionatı
    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО
    Konul Aliyeva's World Championship run ends in Round of 16
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