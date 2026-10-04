Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская дзюдоистка Кёнуль Алиева завершила борьбу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, спортсменка в 1/8 финала весовой категории 48 кг проиграла россиянке Сабине Гилязовой.

К. Алиева в 1/16 финала одержала победу над представительницей Чили Мари Ди Варгас Лей.

14:07

Азербайджанская дзюдоистка Кёнуль Алиева вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, спортсменка в 1/16 финала весовой категории до 48 кг победила чилийскую дзюдоистку Мари Де Варгас Лей.

Следующей соперницей К. Алиевой станет россиянка Сабина Гильязова.

В турнире, который продлится до 11 октября, принимают участие 622 дзюдоиста из 93 стран - 335 мужчин и 287 женщин.

Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях - 17 мужчин и 7 женщин. Азербайджанская сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 11 октября.