Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 04 октября, 2026
    • 15:09
    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанская дзюдоистка Кёнуль Алиева завершила борьбу на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, спортсменка в 1/8 финала весовой категории 48 кг проиграла россиянке Сабине Гилязовой.

    К. Алиева в 1/16 финала одержала победу над представительницей Чили Мари Ди Варгас Лей.

    Азербайджанская дзюдоистка Кёнуль Алиева вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, спортсменка в 1/16 финала весовой категории до 48 кг победила чилийскую дзюдоистку Мари Де Варгас Лей.

    Следующей соперницей К. Алиевой станет россиянка Сабина Гильязова.

    В турнире, который продлится до 11 октября, принимают участие 622 дзюдоиста из 93 стран - 335 мужчин и 287 женщин.

    Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях - 17 мужчин и 7 женщин. Азербайджанская сборная также выступит в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут 11 октября.

    Кенуль Алиева Чемпионат мира по дзюдо
    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Könül Əliyeva 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
    Konul Aliyeva's World Championship run ends in Round of 16
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