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    Respublika stadionunun 75 illiyinə həsr olunmuş matçda "Neftçi" qalib gəlib

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2026
    • 14:45
    Respublika stadionunun 75 illiyinə həsr olunmuş matçda Neftçi qalib gəlib

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibətilə "Neftçi" (Azərbaycan) və Litvanın "Spartak" (Vilnüs) komandalarının veteranları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, sözügedən arenada baş tutan qarşılaşma "Neftçi"nin 10:9 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Xatırladaq ki, 1951-ci ildə stadionun açılışında bu iki komanda qarşılaşıb.

    Neftçi FK Spartak FK Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона
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