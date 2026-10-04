Respublika stadionunun 75 illiyinə həsr olunmuş matçda "Neftçi" qalib gəlib
Futbol
- 04 oktyabr, 2026
- 14:45
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Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibətilə "Neftçi" (Azərbaycan) və Litvanın "Spartak" (Vilnüs) komandalarının veteranları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, sözügedən arenada baş tutan qarşılaşma "Neftçi"nin 10:9 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Xatırladaq ki, 1951-ci ildə stadionun açılışında bu iki komanda qarşılaşıb.
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