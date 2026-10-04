Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

Ветераны бакинского "Нефтчи" со счетом 10:9 обыграли сверстников из вильнюсского "Спартака" в товарищеском матче.

Как сообщает Report, игра была приурочена к 75-летию Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова.

Отметим, что первая игра на этой арене прошла в 1951 году именно между "Нефтчи" и "Спартаком".

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бакинцев, первый гол на стадионе забил на 30-й минуте матча игрок "нефтяников" Алекпер Мамедов.