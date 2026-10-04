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    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Футбол
    • 04 октября, 2026
    • 15:23
    Ветераны Нефтчи обыграли литовский Спартак в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Ветераны бакинского "Нефтчи" со счетом 10:9 обыграли сверстников из вильнюсского "Спартака" в товарищеском матче.

    Как сообщает Report, игра была приурочена к 75-летию Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова.

    Отметим, что первая игра на этой арене прошла в 1951 году именно между "Нефтчи" и "Спартаком".

    Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бакинцев, первый гол на стадионе забил на 30-й минуте матча игрок "нефтяников" Алекпер Мамедов.

    ФК Нефтчи Товарищеский матч Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова
    Respublika stadionunun 75 illiyinə həsr olunmuş matçda "Neftçi" qalib gəlib
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