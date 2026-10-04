İranın vitse-spikeri: ABŞ ilə heç vaxt qarşılıqlı anlaşma əldə etməyəcəyik
Region
- 04 oktyabr, 2026
- 15:03
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İran ilə ABŞ arasında danışıqlar davam edir, lakin qarşılıqlı anlaşmanın əldə olunması gözlənilmir.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin sədr müavini Həmidrza Hacıbabayi deyib.
"Amerikalılarla danışıqlarımız heç vaxt uğurlu olmayıb və bunun səbəbi bizimlə səmimi şəkildə danışıqlar aparmamasıdır. Biz ABŞ ilə heç vaxt qarşılıqlı anlaşma əldə etməyəcəyik", - Hacıbabayi bildirib.
Onun sözlərinə görə, danışıqlar davam etsə də, uğurlu nəticə üçün İran güclü olmalıdır:
"Biz Amerika ilə güc mövqeyindən danışmayana qədər, Vaşinqton hazırkı siyasətini davam etdirəcək".
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