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    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    В регионе
    • 04 октября, 2026
    • 15:47
    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    Переговоры между Ираном и США продолжаются, однако достижение взаимного соглашения не ожидается.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджибабаи.

    "Наши переговоры с американцами никогда не были успешными, и причина этого в том, что они не ведут с нами переговоры искренне. Мы никогда не достигнем всеобъемлющего соглашения с США", - утверждал Хаджибабаи.

    По его словам, для успешного результата на переговорах Иран должен быть сильным.

    "До тех пор, пока мы не будем вести переговоры с Америкой с позиции силы, Вашингтон будет продолжать свою нынешнюю политику", - добавил вице-спикер.

    Хамидреза Хаджибабаи Переговоры между США и Ираном Исламская Республика Иран
    İranın vitse-spikeri: ABŞ ilə heç vaxt qarşılıqlı anlaşma əldə etməyəcəyik
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