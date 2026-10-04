Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США
В регионе
- 04 октября, 2026
- 15:47
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Переговоры между Ираном и США продолжаются, однако достижение взаимного соглашения не ожидается.
Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджибабаи.
"Наши переговоры с американцами никогда не были успешными, и причина этого в том, что они не ведут с нами переговоры искренне. Мы никогда не достигнем всеобъемлющего соглашения с США", - утверждал Хаджибабаи.
По его словам, для успешного результата на переговорах Иран должен быть сильным.
"До тех пор, пока мы не будем вести переговоры с Америкой с позиции силы, Вашингтон будет продолжать свою нынешнюю политику", - добавил вице-спикер.
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