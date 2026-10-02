Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы попытаются объявить ему импичмент, если одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Оклахома.

"Если мы не выиграем, они в итоге подвергнут меня импичменту", - сказал Трамп.

Он призвал своих сторонников активно участвовать в предстоящем голосовании, отметив, что они менее охотно приходят на избирательные участки, когда его имени нет в бюллетене.

"На этих выборах я прошу вас: сделайте вид, что я баллотируюсь, пожалуйста. Просто сделайте вид", - добавил президент США.