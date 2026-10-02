Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 07:23
    Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

    Президент США Дональд Трамп считает, что демократы попытаются объявить ему импичмент, если одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс.

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Оклахома.

    "Если мы не выиграем, они в итоге подвергнут меня импичменту", - сказал Трамп.

    Он призвал своих сторонников активно участвовать в предстоящем голосовании, отметив, что они менее охотно приходят на избирательные участки, когда его имени нет в бюллетене.

    "На этих выборах я прошу вас: сделайте вид, что я баллотируюсь, пожалуйста. Просто сделайте вид", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Демократическая партия США Импичмент
    Tramp: Demokratlar Konqresə aralıq seçkilərində qalib gəlsələr, mənə impiçment elan etməyə çalışacaqlar
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей