Трамп уверен, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 07:23
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Президент США Дональд Трамп считает, что демократы попытаются объявить ему импичмент, если одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс.
Как передает Report, об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Оклахома.
"Если мы не выиграем, они в итоге подвергнут меня импичменту", - сказал Трамп.
Он призвал своих сторонников активно участвовать в предстоящем голосовании, отметив, что они менее охотно приходят на избирательные участки, когда его имени нет в бюллетене.
"На этих выборах я прошу вас: сделайте вид, что я баллотируюсь, пожалуйста. Просто сделайте вид", - добавил президент США.
Tramp: Demokratlar Konqresə aralıq seçkilərində qalib gəlsələr, mənə impiçment elan etməyə çalışacaqlar
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