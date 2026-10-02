Кыргызстан впервые запустил в космос собственный спутник

Кыргызстан впервые запустил в космос собственный национальный спутник.

Как передает Report со ссылкой на администрацию президента Кыргызской Республики, запуск состоялся 1 октября с базы Ванденберг в американском штате Калифорния с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

В церемонии запуска в рамках рабочего визита в США принял участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Спутник был выведен на орбиту вместе с группой других космических аппаратов. Управление им будет осуществляться из центра в Бишкеке.

Спутник предназначен для мониторинга сельскохозяйственных земель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также наблюдения за изменениями природных экосистем. Его данные планируется использовать для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения.

Кроме того, спутниковые данные будут применяться для мониторинга природных рисков, включая засухи, наводнения, оползни, сели и лесные пожары. В администрации президента отметили, что это позволит быстрее выявлять потенциальные угрозы и принимать меры для снижения возможного ущерба.