Кыргызстан впервые запустил в космос собственный спутник
- 02 октября, 2026
- 06:47
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Кыргызстан впервые запустил в космос собственный национальный спутник.
Как передает Report со ссылкой на администрацию президента Кыргызской Республики, запуск состоялся 1 октября с базы Ванденберг в американском штате Калифорния с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.
В церемонии запуска в рамках рабочего визита в США принял участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Спутник был выведен на орбиту вместе с группой других космических аппаратов. Управление им будет осуществляться из центра в Бишкеке.
Спутник предназначен для мониторинга сельскохозяйственных земель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также наблюдения за изменениями природных экосистем. Его данные планируется использовать для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения.
Кроме того, спутниковые данные будут применяться для мониторинга природных рисков, включая засухи, наводнения, оползни, сели и лесные пожары. В администрации президента отметили, что это позволит быстрее выявлять потенциальные угрозы и принимать меры для снижения возможного ущерба.