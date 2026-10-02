WP: США перенаправят $52 млн помощи из Европы и Ближнего Востока в Латинскую Америку

Администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить $52 млн, ранее предназначенных для ряда стран Европы и Ближнего Востока, на поддержку государств Латинской Америки.

Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, средства, первоначально одобренные для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, будут направлены Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии.

По данным газеты, Госдепартамент уведомил Конгресс о соответствующих планах еще в сентябре. Сенатор-демократ Джинн Шейхин и член Палаты представителей от Демократической партии Грегори Микс выступили против перераспределения средств и заблокировали этот процесс.

Однако на этой неделе администрация уведомила Конгресс о намерении осуществить перераспределение, несмотря на возражения законодателей.

В Госдепартаменте заявили The Washington Post, что решение соответствует национальным интересам США.

"Перенаправление средств с Ближнего Востока и из Европы в Западное полушарие соответствует стратегии национальной безопасности. Финансирование, направленное в наш регион, поможет в борьбе с наркотерроризмом в Западном полушарии и будет способствовать обеспечению безопасности Панамского канала", - отметили в ведомстве.