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    WP: США перенаправят $52 млн помощи из Европы и Ближнего Востока в Латинскую Америку

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 06:15
    WP: США перенаправят $52 млн помощи из Европы и Ближнего Востока в Латинскую Америку

    Администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить $52 млн, ранее предназначенных для ряда стран Европы и Ближнего Востока, на поддержку государств Латинской Америки.

    Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, средства, первоначально одобренные для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, будут направлены Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии.

    По данным газеты, Госдепартамент уведомил Конгресс о соответствующих планах еще в сентябре. Сенатор-демократ Джинн Шейхин и член Палаты представителей от Демократической партии Грегори Микс выступили против перераспределения средств и заблокировали этот процесс.

    Однако на этой неделе администрация уведомила Конгресс о намерении осуществить перераспределение, несмотря на возражения законодателей.

    В Госдепартаменте заявили The Washington Post, что решение соответствует национальным интересам США.

    "Перенаправление средств с Ближнего Востока и из Европы в Западное полушарие соответствует стратегии национальной безопасности. Финансирование, направленное в наш регион, поможет в борьбе с наркотерроризмом в Западном полушарии и будет способствовать обеспечению безопасности Панамского канала", - отметили в ведомстве.

    Дональд Трамп Белый дом Латинская Америка
    ABŞ Avropa və Yaxın Şərqə nəzərdə tutulan 52 milyonu Latın Amerikasına yönəldəcək
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