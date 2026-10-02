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    Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 04:43
    Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6

    Пентагон заключил с американской компанией Raytheon контракт на сумму $24,4 млрд на поставку ракет-перехватчиков SM-6 для Военно-морских сил США.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

    Контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на два года и предусматривает непрерывные поставки ракет SM-6 для ВМС США.

    В Пентагоне отметили, что соглашение позволит ускорить производство ракет на фоне сокращения запасов боеприпасов. В ведомстве назвали SM-6 критически важными для ведения боевых действий в воздухе и на море.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Противоракетная оборона
    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb
    US Navy awards RTX's Raytheon $24.4B contract for Standard Missile-6
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