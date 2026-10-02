Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6

Пентагон заключил с американской компанией Raytheon контракт на сумму $24,4 млрд на поставку ракет-перехватчиков SM-6 для Военно-морских сил США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

Контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на два года и предусматривает непрерывные поставки ракет SM-6 для ВМС США.

В Пентагоне отметили, что соглашение позволит ускорить производство ракет на фоне сокращения запасов боеприпасов. В ведомстве назвали SM-6 критически важными для ведения боевых действий в воздухе и на море.