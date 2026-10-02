Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 04:43
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Пентагон заключил с американской компанией Raytheon контракт на сумму $24,4 млрд на поставку ракет-перехватчиков SM-6 для Военно-морских сил США.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства.
Контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на два года и предусматривает непрерывные поставки ракет SM-6 для ВМС США.
В Пентагоне отметили, что соглашение позволит ускорить производство ракет на фоне сокращения запасов боеприпасов. В ведомстве назвали SM-6 критически важными для ведения боевых действий в воздухе и на море.
Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb
US Navy awards RTX's Raytheon $24.4B contract for Standard Missile-6
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