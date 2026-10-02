Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 05:38
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Pentaqon ABŞ-nin Raytheon şirkəti ilə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün SM-6 raketlərinin istehsalı və tədarükünə dair 24,4 milyard dollar məbləğində müqavilə imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Beş il müddətinə nəzərdə tutulan müqavilənin daha iki il uzadılması imkanı var. Saziş ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün SM-6 raketlərinin fasiləsiz tədarükünü təmin etməyi nəzərdə tutur.
Pentaqon qeyd edib ki, müqavilə döyüş sursatı ehtiyatlarının azalması fonunda raketlərin istehsalını sürətləndirməyə imkan verəcək. Nazirlik SM-6 raketlərini hava və dəniz əməliyyatlarının aparılması üçün kritik əhəmiyyətli hesab edir.
Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6
US Navy awards RTX's Raytheon $24.4B contract for Standard Missile-6
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