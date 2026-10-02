The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля

Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о ситуации на рынке дизельного топлива на фоне требований США увеличить поставки из стратегических резервов, однако прийти к соглашению не удалось.

Как передает Report со ссылкой на The Times, европейские страны пока не намерены уступать давлению администрации президента США Дональда Трампа.

По данным газеты, в Брюсселе опасаются, что использование стратегических запасов может создать серьезные риски в случае дальнейших перебоев с поставками. В частности, ситуация может осложниться, если йеменские хуситы фактически перекроют Красное море для поставок топлива из Саудовской Аравии.

В то же время некоторые европейские страны готовы продолжить переговоры с Вашингтоном. По словам источника издания, они могут состояться уже 2 октября.

Собеседник The Times в британском правительстве назвал действия Вашингтона "беззастенчивой тактикой ведения переговоров" и предупредил о риске острой нехватки топлива в случае одновременного сокращения европейских резервов и прекращения поставок через Красное море.

"Эти резервы предназначены для того, чтобы быть буфером на случай перебоев с поставками. Они не предназначены для того, чтобы снижать цены на топливо", - подчеркнул он.