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    The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 03:58
    The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о ситуации на рынке дизельного топлива на фоне требований США увеличить поставки из стратегических резервов, однако прийти к соглашению не удалось.

    Как передает Report со ссылкой на The Times, европейские страны пока не намерены уступать давлению администрации президента США Дональда Трампа.

    По данным газеты, в Брюсселе опасаются, что использование стратегических запасов может создать серьезные риски в случае дальнейших перебоев с поставками. В частности, ситуация может осложниться, если йеменские хуситы фактически перекроют Красное море для поставок топлива из Саудовской Аравии.

    В то же время некоторые европейские страны готовы продолжить переговоры с Вашингтоном. По словам источника издания, они могут состояться уже 2 октября.

    Собеседник The Times в британском правительстве назвал действия Вашингтона "беззастенчивой тактикой ведения переговоров" и предупредил о риске острой нехватки топлива в случае одновременного сокращения европейских резервов и прекращения поставок через Красное море.

    "Эти резервы предназначены для того, чтобы быть буфером на случай перебоев с поставками. Они не предназначены для того, чтобы снижать цены на топливо", - подчеркнул он.

    Европейский союз (ЕС) Дизельное топливо
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