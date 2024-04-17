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Украинского мэра приговорили к 9 годам тюрьмы за взятку

Украинского мэра приговорили к 9 годам тюрьмы за взятку Высший антикоррупционный суд приговорил к 9 годам тюрьмы мэра города Рени Одесской области Украины Игоря Плехова за получение взятки.
В регионе
17 апреля 2024 г. 23:36
Украинского мэра приговорили к 9 годам тюрьмы за взятку

Высший антикоррупционный суд приговорил к 9 годам тюрьмы мэра города Рени Одесской области Украины Игоря Плехова за получение взятки.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, заседание суда состоялось 17 апреля. Вместе с ним приговор получил бывший депутат Ренийского городского совета Иван Пойдолов.

По данным следствия, они хотели получить 100 тысяч долларов взятки за выделение в аренду коммунальной земли площадью 2,5 га. Их разоблачили во время получения половины суммы.

Суд признал обоих виновными и назначил мэру 9 лет лишения свободы, экс-депутату - 10 лет. Также их лишили на 3 года права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти и постановили конфисковать имущество.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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