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Украина запросила аварийную помощь у Румынии и Польши для компенсации энергодефицита

Украина запросила аварийную помощь у Румынии и Польши для компенсации энергодефицита Компания "Укрэнерго" воспользовалась аварийной помощью от зарубежных операторов системы передачи электроэнергии для компенсации дефицита в энергосистеме Украины.
В регионе
9 декабря 2023 г. 16:45
Украина запросила аварийную помощь у Румынии и Польши для компенсации энергодефицита

Компания "Укрэнерго" воспользовалась аварийной помощью от зарубежных операторов системы передачи электроэнергии для компенсации дефицита в энергосистеме Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба украинского оператора.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт", - говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Отмечается, что на экстренную меру пришлось пойти для компенсации дефицита электроэнергии в системе. "Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей", - указали в компании, добавив, что за сутки один энергоблок ТЭС выведен в аварийный, один - в плановый ремонт, а еще несколько блоков восстанавливаются в одном из регионов.

Ранее Минэнерго Украины сообщило о "незначительном дефиците электроэнергии", однако обратилось к жителям страны с просьбой уменьшить потребление электричества.

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