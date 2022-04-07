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Украина продолжает национализировать имущество России и Беларуси

Украина продолжает национализировать имущество России и Беларуси Украина национализировала имущество на общую сумму 468 млн гривен (почти 16 млн долларов США), бенефициарами которого являются резиденты России и Беларуси, а также активы граждан этих стран.
В регионе
7 апреля 2022 г. 10:14
Украина продолжает национализировать имущество России и Беларуси

Украина национализировала имущество на общую сумму 468 млн гривен (почти 16 млн долларов США), бенефициарами которого являются резиденты России и Беларуси, а также активы граждан этих стран.

Как передает Report со ссылкой на TCN, об этом говорится в сообщении Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Также производится выявление и прекращается деятельность тех предприятий, которые торгуют со странами-агрессорами. По состоянию на сегодняшний день, БЭБ инициировало национализацию имущества России и Беларуси, а также их граждан, ориентировочной стоимостью свыше 468 млн грн (450 вагонов — цистерн и 7 грузовых транспортных средств). Рассматривается вопрос наложения ареста на 1 552 вагона", — говорится в сообщении.

В частности, остановлена возможность вывоза 45 вагонов глинозема, общим весом более 3 тыс. тонн, принадлежащих Николаевскому глиноземному заводу в РФ. Идет оценка товарно-материальных ценностей. После проведения соответствующих мероприятий будет решен вопрос об их национализации.

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