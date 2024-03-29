О нас

Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по госдолгу

Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по госдолгу Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.
В регионе
29 марта 2024 г. 12:49
Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по госдолгу

Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и посол США в Украине Бриджит Бринк. Его подписание было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании о приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

"Подписание данного соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, уплаченные на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер", - сказал Марченко.

В июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. После этого в сентябре страны-кредиторы, включая США, дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

В декабре 2023 года реструктуризация госдолга Украины перед группой официальных кредиторов из стран "Большой семерки" (G7) и Парижского клуба была продлена до конца марта 2027 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Ереване ведутся обыски по 40 адресам в рамках дела о нападении на полицейский участок
В Ереване ведутся обыски по 40 адресам в рамках дела о нападении на полицейский участок
29 марта 2024 г. 12:54
В Грузии спасатели ищут попавшего под лавину мужчину
В Грузии спасатели ищут попавшего под лавину мужчину
29 марта 2024 г. 12:13
Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 551 человека
Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 551 человека
29 марта 2024 г. 11:52
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6
29 марта 2024 г. 11:34
В Армении заблокировали ток-шоу Владимира Соловьева
В Армении заблокировали ток-шоу Владимира Соловьева
29 марта 2024 г. 10:48
Армения официально заявила, что заморозила свое участие в ОДКБ
Армения официально заявила, что заморозила свое участие в ОДКБ
29 марта 2024 г. 04:25
Turkish Airlines возобновила полеты в Ливию после 10-летнего перерыва
Turkish Airlines возобновила полеты в Ливию после 10-летнего перерыва
29 марта 2024 г. 03:13
МИД Ирана: Военное присутствие на Каспии третьих стран противоречит интересам региона
МИД Ирана: Военное присутствие на Каспии третьих стран противоречит интересам региона
29 марта 2024 г. 02:39
Спикер парламента Армении: Россия неоднократно обманывала Армению
Спикер парламента Армении: Россия неоднократно обманывала Армению
29 марта 2024 г. 02:16
В Москве задержан директор Росатома Сахаров по делу о получении особо крупной взятки
В Москве задержан директор Росатома Сахаров по делу о получении особо крупной взятки
28 марта 2024 г. 20:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi