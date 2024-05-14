Парламент Грузии сегодня проведет последнее обсуждение скандального проекта

Сегодня на пленарном заседании в парламенте Грузии в третьем чтении будет рассмотрен законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Сегодня на пленарном заседании в парламенте Грузии в третьем чтении будет рассмотрен законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает грузинское бюро Report, законопроект был внесен правящей партией "Грузинская мечта".

Третье чтение в основном предполагает обсуждение технического и редакционного содержания. Поэтому предполагается, что сегодня процесс рассмотрения законопроекта в парламенте будет завершен, и он будет принят. Затем документ будет представлен президенту для подписания.

Напомним, что вчера в масштабной акции протеста против принятия законопроекта приняли участие студенты более 30 вузов, сегодня протесты возобновились. Начиная с 10:00 по местному времени студенты начали шествие из университетов в направлении парламента. Вчера юридический комитет грузинского парламента рассмотрел и одобрил законопроект в третьем чтении.

Согласно законопроекту, некоммерческие организации, бюджет которых более чем на 20% формируется из-за рубежа, должны проходить регистрацию в качестве "организаций, реализующих интересы иностранных государств”, ежегодно представлять финансовую отчетность. Помимо этого, министерство юстиции наделяется полномочиями проводить расследования в отношении некоммерческих организаций. Организации, не прошедшие регистрацию, будут оштрафованы на сумму около 25 тыс. лари.