Иран намерен расширять отношения с Индией в форматах БРИКС и ШОС

Тегеран будет расширять отношения с Нью-Дели в форматах БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Тегеран будет расширять отношения с Нью-Дели в форматах БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом в Тегеране.

"Наш подход к отношениям с Индией является стратегическим, и мы готовы расширять наше сотрудничество с Индией на двусторонней и многосторонней основе, а также в рамках БРИКС и ШОС", - приводятся слова Абдоллахияна в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД исламской республики.

Иран стал полноправным членом БРИКС 1 января 2024 года, Шанхайской организации сотрудничества - в июле 2023 года. Индия в 2006 году вошла в число основателей группы БРИКС, к ШОС присоединилась в 2017 году.

Глава иранской дипломатии охарактеризовал подписание договора с Индией о развитии и эксплуатации иранского порта Чабахар как "возможность расширить торговое сотрудничество двух стран" и заявил, что Тегеран будет всячески содействовать выполнению условий соглашения. Соновал назвал договор "частью коммерческой стратегии Индии, которая обеспечит основу для [формирования] альтернативного торгового коридора для Индии, Ирана, Афганистана и стран Центральной Азии".