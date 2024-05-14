ВС Армении проходят стратегические командно-штабные учения

Вооруженные силы Армении проводят стратегические командно-штабные учения.

Вооруженные силы Армении проводят стратегические командно-штабные учения.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Армении.

Цель учений – проверка практической реализации планов развертывания и боевого развертывания ВС, изучение боевых (управленческих) возможностей вовлеченных сил, средств и органов управления, а также повышение слаженности взаимодействия штабов различных воинских частей и подразделений, навыков офицеров при подготовке и ведении боевых действий.

Будут проведены боевые стрельбы с применением автоматических систем управления и современным оборудованием.