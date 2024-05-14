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ВС Армении проходят стратегические командно-штабные учения

ВС Армении проходят стратегические командно-штабные учения Вооруженные силы Армении проводят стратегические командно-штабные учения.
В регионе
14 мая 2024 г. 10:56
ВС Армении проходят стратегические командно-штабные учения

Вооруженные силы Армении проводят стратегические командно-штабные учения.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Армении.

Цель учений – проверка практической реализации планов развертывания и боевого развертывания ВС, изучение боевых (управленческих) возможностей вовлеченных сил, средств и органов управления, а также повышение слаженности взаимодействия штабов различных воинских частей и подразделений, навыков офицеров при подготовке и ведении боевых действий.

Будут проведены боевые стрельбы с применением автоматических систем управления и современным оборудованием.

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Версия на английском языке Armenian Armed Forces conduct strategic command and staff exercises

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