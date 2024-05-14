Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая

Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность", - говорится в сообщении.

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, по итогам планируется подписание документов. Они также примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры двух стран.