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Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая

Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
В регионе
14 мая 2024 г. 11:12
Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая

Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность", - говорится в сообщении.

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, по итогам планируется подписание документов. Они также примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры двух стран.

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Версия на английском языке Putin to visit China on May 16-17

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