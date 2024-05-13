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Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече в Тбилиси помощнику госсекретаря США

Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече в Тбилиси помощнику госсекретаря США Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече в Тбилиси помощнику госсекретаря США.
В регионе
13 мая 2024 г. 20:28
Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече в Тбилиси помощнику госсекретаря США

Основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказал помощнику госсекретаря США Джеймсу О'Брайену, который посетит Тбилиси 14 мая, во встрече.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на пресс-конференции.

"Была озвучена просьба в связи со встречей [О'Брайена] с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом", - сказал Кобахидзе.

Также, по его словам, парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая в третьем и окончательном чтении примет закон об иноагентах.

"Завтра парламент Грузии будет действовать в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон, который сыграет важнейшую роль в завершении так называемой поляризации, навязанной извне", - сказал премьер Грузии.

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Версия на азербайджанском языке İvanişvili ABŞ dövlət katibinin köməkçisi ilə Tbilisidə görüşdən imtina edib

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