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В Ереване полиция задержала 38 участников акции неповиновения

В Ереване полиция задержала 38 участников акции неповиновения Полиция Армении задержала 38 участников акций неповиновения, которые блокировали улицы Еревана.
В регионе
14 мая 2024 г. 10:07
В Ереване полиция задержала 38 участников акции неповиновения

Полиция Армении задержала 38 участников акций неповиновения, которые блокировали улицы Еревана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

В ведомстве отметили, что все задержаны за невыполнение законного требования представителя власти (по статье 182 УК Армении). Через три часа они по закону должны быть отпущены на свободу.

09.15

Оппозиционные активисты с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция начала их задержания.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Протестующие находятся на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.

Духовный лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт в понедельник вечером призвал ужесточить давление на власть путем акций гражданского неповиновения.

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