В Ереване полиция задержала 38 участников акции неповиновения

Полиция Армении задержала 38 участников акций неповиновения, которые блокировали улицы Еревана.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МВД страны.
В ведомстве отметили, что все задержаны за невыполнение законного требования представителя власти (по статье 182 УК Армении). Через три часа они по закону должны быть отпущены на свободу.
Оппозиционные активисты с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция начала их задержания.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Протестующие находятся на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.
Духовный лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт в понедельник вечером призвал ужесточить давление на власть путем акций гражданского неповиновения.