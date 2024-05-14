В Ереване полиция задержала 38 участников акции неповиновения

Полиция Армении задержала 38 участников акций неповиновения, которые блокировали улицы Еревана.

Полиция Армении задержала 38 участников акций неповиновения, которые блокировали улицы Еревана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

В ведомстве отметили, что все задержаны за невыполнение законного требования представителя власти (по статье 182 УК Армении). Через три часа они по закону должны быть отпущены на свободу.

09.15

Оппозиционные активисты с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция начала их задержания.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Протестующие находятся на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.

Духовный лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт в понедельник вечером призвал ужесточить давление на власть путем акций гражданского неповиновения.